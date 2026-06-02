Le Venezuela mise sur l’Inde : Delcy Rodriguez en visite pour renforcer les liens énergétiques et commerciaux

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, effectuera une visite officielle en Inde du 3 au 7 juin afin de renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans le secteur énergétique. Ce déplacement intervient alors que New Delhi augmente fortement ses importations de pétrole vénézuélien.

Selon le ministère indien des Affaires étrangères, Delcy Rodriguez doit rencontrer plusieurs responsables politiques et économiques indiens, dont le Premier ministre Narendra Modi. Les discussions porteront sur un large éventail de sujets, notamment l’énergie, le commerce, les investissements, les produits pharmaceutiques, la santé, les transports et les énergies renouvelables.

L’énergie devrait toutefois occuper une place centrale dans les échanges. L’Inde est devenue l’un des principaux acheteurs de pétrole brut vénézuélien depuis l’assouplissement de certaines sanctions américaines en février. En mai, le pays s’est hissé au rang de deuxième importateur de pétrole vénézuélien, derrière les États-Unis, avec des achats estimés à 427 000 barils par jour.

Le groupe indien Reliance Industries figure parmi les principaux importateurs de brut vénézuélien et s’est imposé ces derniers mois comme l’un des plus importants clients de Caracas. Cette reprise des échanges énergétiques offre une bouffée d’oxygène à l’économie vénézuélienne, fortement dépendante des revenus pétroliers.

Selon une source indienne citée par Reuters, Delcy Rodriguez devrait également rencontrer des dirigeants du secteur énergétique à Mumbai afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et d’investissement. Ces discussions pourraient contribuer à renforcer davantage la présence du pétrole vénézuélien sur le marché indien.

Cette visite illustre la volonté du Venezuela de consolider ses partenariats avec les grandes économies émergentes et celle de l’Inde de diversifier ses approvisionnements énergétiques. Dans un contexte de recomposition des marchés mondiaux de l’énergie, les deux pays cherchent à approfondir une relation économique devenue de plus en plus stratégique.