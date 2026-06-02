La Corée du Sud dépasse l’Inde : le géant asiatique recule au 7e rang mondial des marchés boursiers

L’Inde a perdu une nouvelle place dans le classement mondial des marchés boursiers par capitalisation, tombant au septième rang après avoir été dépassée par la Corée du Sud. Cette évolution reflète les difficultés rencontrées par les actions indiennes depuis le début de l’année, tandis que les valeurs technologiques sud-coréennes profitent pleinement de l’essor de l’intelligence artificielle.

Selon les données des marchés, la valeur combinée des entreprises cotées sur les principales places boursières sud-coréennes a atteint 5,01 billions de dollars, dépassant les 4,85 billions de dollars des sociétés cotées à la Bourse nationale indienne. Cette progression permet à la Corée du Sud de devenir le sixième marché boursier mondial.

La hausse des marchés sud-coréens a été largement alimentée par les fabricants de semi-conducteurs et les entreprises liées à l’intelligence artificielle. Les investisseurs ont massivement soutenu ces valeurs, considérées comme les grandes gagnantes de la révolution technologique en cours.

À l’inverse, les marchés indiens ont souffert de plusieurs facteurs défavorables. Les ventes persistantes des investisseurs étrangers, une croissance des bénéfices jugée décevante et une exposition plus limitée aux entreprises directement liées à l’IA ont pesé sur les valorisations. L’indice Nifty 50 a reculé de plus de 10 % depuis le début de l’année, tandis que le Sensex a perdu plus de 12 %.

Le secteur technologique indien a été particulièrement touché. L’indice regroupant les principales valeurs informatiques du pays a chuté de 19 %, les investisseurs s’inquiétant de perspectives de croissance moins dynamiques et d’un ralentissement de la demande sur certains marchés internationaux.

Cette baisse de régime est d’autant plus marquante que l’Inde était encore récemment considérée comme l’une des destinations favorites des investisseurs sur les marchés émergents. Selon les analystes de Bernstein, la capitalisation boursière indienne était il y a seulement dix-huit mois environ trois fois et demie supérieure à celle de la Corée du Sud et plus de deux fois supérieure à celle de Taïwan.

Après avoir déjà été dépassée par Taïwan le mois dernier, l’Inde cède donc une nouvelle position dans la hiérarchie mondiale. Cette évolution illustre la rapidité avec laquelle les marchés financiers peuvent être bouleversés par les changements de perception des investisseurs et par l’essor des secteurs liés à l’intelligence artificielle.