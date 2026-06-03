Guerre de l’ombre à Washington : la CIA et les services de renseignement américains s’affrontent en coulisses

De profondes tensions secouent actuellement la communauté du renseignement américaine. Selon plusieurs sources citées par Reuters, la Central Intelligence Agency a cessé de contribuer à certaines évaluations stratégiques produites par le Bureau du directeur du renseignement national, révélant une lutte d’influence croissante entre les principales agences chargées de la sécurité nationale des États-Unis.

Le différend oppose notamment la CIA au Office of the Director of National Intelligence, l’organisme chargé de coordonner l’ensemble des services de renseignement américains. D’après un responsable américain et plusieurs personnes proches du dossier, ces rivalités durent depuis plus d’un an et perturbent la coopération sur des analyses destinées à éclairer les décisions du président américain.

Parmi les dossiers concernés figureraient notamment certaines évaluations relatives à la guerre impliquant l’Iran. Les désaccords portent sur le partage des informations sensibles, mais aussi sur la répartition des responsabilités entre les différentes agences.

Au cœur de la controverse se trouve un groupe de travail créé en avril 2025 par la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Selon des sources proches de la CIA, cette structure aurait contourné les procédures habituelles de partage et de déclassification du renseignement. Les responsables de l’ODNI rejettent ces accusations et affirment au contraire que la CIA a systématiquement entravé l’accès du groupe à certaines informations.

La CIA est dirigée par John Ratcliffe, tandis que Tulsi Gabbard supervise l’ensemble de la communauté du renseignement depuis son poste de directrice nationale. Les tensions entre leurs équipes auraient progressivement aggravé les difficultés de coordination au sein de l’appareil sécuritaire américain.

L’affaire a pris une dimension supplémentaire avec l’ouverture d’une enquête de l’inspecteur général. Celle-ci porte notamment sur des accusations selon lesquelles la CIA aurait empêché un groupe relevant de l’ODNI d’accéder à certains renseignements liés à la pandémie de COVID-19.

Ces rivalités internes soulèvent des inquiétudes à Washington, où les analyses produites conjointement par les agences de renseignement constituent traditionnellement un outil essentiel pour la gestion des crises internationales. Plusieurs observateurs redoutent que ces affrontements bureaucratiques ne compliquent la capacité des États-Unis à répondre efficacement aux défis géopolitiques actuels.