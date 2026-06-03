Le « Davos russe » s’ouvre sous l’ombre de la guerre et du ralentissement économique

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, souvent présenté comme le « Davos russe » du président Vladimir Poutine, s’ouvre mercredi dans un contexte particulièrement délicat pour le Kremlin. Malgré la présence annoncée d’influenceurs, d’hommes d’affaires et de personnalités étrangères, la guerre en Ukraine et les inquiétudes concernant l’économie russe dominent les discussions.

Cette édition marque le cinquième forum organisé depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine en 2022. L’événement débute quelques heures après une nouvelle escalade militaire, avec une attaque meurtrière de drones et de missiles contre Kiev. Moscou a présenté cette opération comme une réponse à une attaque ayant visé un dortoir dans la ville de Louhansk, sous contrôle russe.

Longtemps considéré comme une vitrine de l’attractivité économique de la Russie, le forum se tient désormais dans un environnement marqué par les sanctions occidentales et l’isolement diplomatique de Moscou. Les autorités russes cherchent néanmoins à démontrer que le pays reste capable d’attirer des investisseurs et des partenaires internationaux.

Parmi les invités figurent notamment Candace Owens, figure influente de la droite américaine, ainsi que Andrew Tate, dont la participation reste incertaine. Le forum accueillera également Rodney Mims Cook Jr., responsable américain chargé notamment de superviser des projets architecturaux liés à la Maison Blanche.

Le Kremlin souligne qu’il s’agit de la première grande conférence d’investissement organisée en Russie avec une participation américaine officielle depuis 2017-2018. Cette présence est mise en avant comme un signe d’ouverture malgré les tensions persistantes entre Moscou et les pays occidentaux.

Au-delà du faste habituel de l’événement, les préoccupations économiques occupent une place centrale. Après plusieurs années de dépenses massives liées à l’effort de guerre, les autorités russes font face à des signes de ralentissement de la croissance. De nombreux économistes mettent en garde contre un risque de stagnation durable, alors que les sanctions et les difficultés d’investissement continuent de peser sur certaines branches de l’économie.

Le forum de Saint-Pétersbourg apparaît ainsi comme une vitrine destinée à afficher la résilience de la Russie. Mais derrière les discours optimistes et les rencontres de prestige, la guerre en Ukraine et les défis économiques continuent de hanter les ambitions du Kremlin.