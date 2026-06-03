Le Suédois Carl Skau prend la tête par intérim du Programme alimentaire mondial de l’ONU

Le diplomate suédois Carl Skau a été nommé directeur exécutif par intérim du Programme alimentaire mondial (PAM), a annoncé mardi l’agence des Nations unies basée à Rome. Il prend ainsi la direction d’une organisation centrale de l’aide humanitaire mondiale, confrontée à une hausse des besoins alimentaires dans de nombreuses régions en crise.

Le PAM, principale agence humanitaire des Nations unies chargée de l’aide alimentaire, traverse une période de transition après le départ de son ancienne directrice exécutive, Cindy McCain. Cette dernière avait annoncé sa démission en février pour des raisons de santé.

Carl Skau, qui occupait jusqu’ici le poste de directeur exécutif adjoint et directeur des opérations du PAM, assurera la direction de l’organisation jusqu’à la nomination d’un nouveau responsable permanent. Sa nomination vise à garantir la continuité des activités dans un contexte international marqué par de multiples crises humanitaires.

Le Programme alimentaire mondial joue un rôle essentiel dans la lutte contre la faim, en fournissant une assistance alimentaire d’urgence dans les zones touchées par les conflits, les catastrophes naturelles ou l’instabilité économique. Ses opérations couvrent des dizaines de pays, avec des millions de bénéficiaires chaque année.

Cette transition intervient alors que les besoins humanitaires mondiaux restent à des niveaux élevés, notamment en raison des conflits prolongés, des déplacements massifs de populations et des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire.

Dans ce contexte, la direction intérimaire devra également composer avec les défis liés au financement de l’aide internationale, alors que plusieurs agences onusiennes alertent sur la pression croissante exercée sur leurs budgets.