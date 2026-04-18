Les dépenses d’aide sociale des départements poursuivent leur hausse en 2024

Les départements français ont consacré 47,8 milliards d’euros à l’aide sociale en 2024, soit une progression de 4,5% sur un an, selon une étude publiée par la Drees. Cette hausse est portée par l’ensemble des grands postes de dépenses, notamment l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

L’aide sociale à l’enfance représente le premier poste de dépense avec 11,7 milliards d’euros, en hausse de 6,7%. Cette évolution masque toutefois de fortes disparités territoriales, certains départements enregistrant des augmentations bien supérieures à la moyenne nationale.

Des hausses sur tous les postes de dépenses

Les dépenses en faveur des personnes handicapées atteignent 10,9 milliards d’euros, en progression de 6,2%, principalement en raison du coût de l’accueil en établissement et de l’augmentation des aides à domicile. Celles consacrées aux personnes âgées s’élèvent à 9,2 milliards d’euros, en hausse de 4,1%, sous l’effet notamment de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de la revalorisation des salaires dans les services d’aide à domicile.

En revanche, les dépenses liées au revenu de solidarité active et au revenu de solidarité outre-mer progressent plus modérément, atteignant 11,5 milliards d’euros, soit une hausse de 1,3%. Cette évolution reste à relativiser, certaines dépenses étant désormais prises en charge par l’État dans certaines collectivités.