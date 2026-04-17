Affaire Haenel : Christophe Ruggia condamné à cinq ans de prison en appel

La cour d’appel de Paris a condamné le réalisateur Christophe Ruggia à cinq ans de prison, dont deux ans ferme aménagés sous bracelet électronique, pour des agressions sexuelles commises sur l’actrice Adèle Haenel alors qu’elle était mineure.

Les faits remontent à la période 2001-2004, lorsque la comédienne, âgée de 12 à 14 ans, rencontrait régulièrement le cinéaste après le tournage du film Les diables, qui avait marqué ses débuts au cinéma. Le réalisateur, aujourd’hui âgé de 61 ans, a été reconnu coupable de ces agissements dans un contexte de relation d’emprise.

Une peine alourdie en appel

La sanction est plus sévère que celle prononcée en première instance en février 2025, où Christophe Ruggia avait écopé de quatre ans de prison, dont deux ferme sous surveillance électronique. La cour d’appel a donc durci la peine, tout en maintenant son aménagement.