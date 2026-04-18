Le jeu français « Clair Obscur : Expedition 33 » sacré aux Bafta Games Awards

Le jeu vidéo français « Clair Obscur : Expedition 33 », développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive, a été élu meilleur jeu de l’année lors des Bafta Games Awards à Londres. Cette distinction vient confirmer le succès international de ce premier titre, déjà récompensé à plusieurs reprises depuis sa sortie en avril 2025.

Le jeu avait notamment remporté en décembre le prix de « jeu de l’année » aux Game Awards à Los Angeles, une première pour une production française, avant de s’imposer également aux Pégases en mars à Paris. Lors de la cérémonie londonienne, il a aussi reçu le prix du « meilleur premier jeu », tandis que l’actrice Jennifer English a été distinguée pour son interprétation.

Un succès critique et commercial mondial

Jeu de rôle se déroulant dans un univers postapocalyptique inspiré de la Belle Époque, « Clair Obscur : Expedition 33 » suit un groupe de personnages confrontés à une entité surnaturelle menaçant leur ville. Son univers et son système de jeu, influencés notamment par la saga Final Fantasy, ont séduit un large public.

Avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus et une bande-son largement diffusée en ligne, le titre s’est imposé comme un phénomène mondial. Développé par une équipe d’une trentaine de personnes pour un budget inférieur à 10 millions d’euros, il illustre la capacité de productions indépendantes à rivaliser avec les grands studios du secteur.