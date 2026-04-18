Kanye West persona non grata en Europe : le FC Bâle annule son concert sur fond de polémique

Le club suisse du FC Bâle a annoncé l’annulation d’un concert prévu de Kanye West, devenant le dernier organisateur européen à renoncer à accueillir le rappeur américain, au cœur d’une controverse liée à ses propos antisémites passés.

Dans un communiqué, le club, qui gère les événements organisés au stade Saint-Jacques, a expliqué avoir examiné la demande de prestation avant de décider de ne pas y donner suite. « Nous ne pouvons pas, conformément à nos valeurs, fournir une plateforme à l’artiste dans ce contexte », a indiqué un porte-parole.

Selon les médias suisses, le concert devait se tenir en juin. Cette décision s’inscrit dans une série d’annulations ou de reports en Europe, où plusieurs organisateurs ont pris leurs distances avec l’artiste ces dernières semaines.

Un stade en Pologne a également annulé une performance prévue, tandis qu’un concert en France a été reporté. Au Royaume-Uni, les autorités ont même interdit au chanteur de se rendre sur le territoire pour se produire lors d’un festival.

Ces mesures reflètent l’ampleur de la polémique entourant Kanye West, dont les déclarations antérieures ont suscité de vives critiques et des réactions dans le monde culturel et institutionnel.

Face à cette situation, les organisateurs européens semblent adopter une ligne de plus en plus ferme, privilégiant leurs valeurs et leur image face aux controverses entourant certaines figures publiques.