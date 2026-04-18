Le pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine en Angola, entre ferveur populaire et enjeux sociaux

Le pape Léon XIV entame samedi une nouvelle étape de sa tournée africaine en se rendant en Angola, après un passage remarqué au Cameroun. Attendu à Luanda dans l’après-midi, le souverain pontife doit y prononcer un discours devant les autorités, avant de poursuivre un programme chargé dans ce pays d’Afrique australe marqué par de profondes inégalités.

Avant son arrivée, le chef de l’Église catholique doit conclure sa visite de trois jours au Cameroun par une messe en plein air à Yaoundé. Accueilli avec enthousiasme lors de ses premières étapes, il devrait à nouveau rassembler d’importantes foules en Angola, où près de 44 % de la population se déclare catholique.

Troisième pape à visiter ce pays après Jean-Paul II et Benoît XVI, Léon XIV s’inscrit dans une tradition diplomatique et spirituelle, dans un État qui, malgré ses importantes ressources pétrolières, voit encore une large part de sa population vivre sous le seuil de pauvreté. Le pays reste également marqué par les séquelles d’une longue guerre civile achevée en 2002.

Ces derniers jours, le pape a adopté un ton plus affirmé, dénonçant notamment les injustices sociales et l’exploitation économique du continent africain. Lors de son passage au Cameroun, il a critiqué « ceux qui, au nom du profit, continuent de s’emparer du continent africain pour l’exploiter », tout en mettant en garde contre les dérives liées à l’intelligence artificielle.

En Angola, sa visite intervient dans un contexte difficile, entre catastrophes naturelles récentes, tensions sociales liées au coût de la vie et critiques récurrentes sur la corruption. Les autorités ont néanmoins multiplié les préparatifs pour accueillir cet événement, notamment avec des infrastructures modernisées et une mobilisation importante dans la capitale.

Le programme du pape prévoit une rencontre avec le président João Lourenço, une messe géante en périphérie de Luanda, ainsi qu’un déplacement à Muxima, haut lieu de pèlerinage régional. Il doit ensuite se rendre à Saurimo avant de poursuivre sa tournée en Guinée équatoriale, dernière étape d’un voyage africain de près de 18 000 kilomètres.