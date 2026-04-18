Iran : derrière le retour au calme apparent, la population redoute une nouvelle vague de répression

Après des semaines de bombardements américains et israéliens et une répression meurtrière des manifestations en janvier, de nombreux Iraniens tentent de reprendre une vie normale, mais l’inquiétude domine quant à l’avenir. Entre crise économique profonde et tensions politiques, la population craint une intensification des pressions une fois le conflit terminé.

Dans les villes, les signes d’un retour à la normalité sont visibles : commerces, restaurants et administrations fonctionnent, tandis que les parcs et cafés retrouvent une certaine animation. Familles et jeunes s’y rassemblent, donnant l’impression d’un apaisement après les violences récentes.

Mais cette apparente accalmie masque une réalité plus sombre. Les dégâts causés par les frappes aériennes, les perturbations liées aux coupures d’internet et l’effondrement économique pèsent lourdement sur le quotidien. La situation financière du pays, déjà fragile avant la guerre, s’est encore détériorée.

La répression des manifestations de janvier continue de hanter les esprits. De nombreux Iraniens redoutent que les autorités profitent d’un éventuel accord avec les États-Unis pour renforcer leur contrôle intérieur. « La guerre prendra fin, mais c’est là que commenceront nos véritables problèmes avec le système », confie Fariba, une manifestante de 37 ans.

Les causes profondes des troubles sociaux, notamment les difficultés économiques et les inégalités, restent largement inchangées et pourraient même s’aggraver. Cette situation alimente la crainte d’un nouveau cycle de tensions entre la population et le pouvoir.

Alors que des négociations sont en cours pour prolonger la trêve et parvenir à un accord durable, les Iraniens oscillent entre espoir et appréhension. Si la fin de la guerre semble possible, beaucoup redoutent que les défis internes deviennent le prochain front de crise.