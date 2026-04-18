Vosges : un corps retrouvé dans une rivière lors de recherches pour un disparu

Un corps a été découvert vendredi dans la rivière Madon, dans les Vosges, lors d’une battue organisée pour retrouver un jeune homme porté disparu depuis début avril. Selon le parquet d’Épinal, il s’agirait « très probablement » de ce dernier, âgé d’une vingtaine d’années.

Le corps a été retrouvé en fin de journée, dissimulé sous des branchages, à proximité de la commune de Légéville-et-Bonfays, non loin de l’établissement où le jeune homme avait été vu pour la dernière fois. Les premières constatations n’ont pas révélé de traces de ligotage.

Une disparition survenue après une soirée agitée

Le jeune homme avait disparu dans la nuit du 3 au 4 avril après avoir quitté une discothèque, où plusieurs altercations avaient été signalées. Après ces incidents, il avait quitté les lieux à pied, abandonnant son véhicule sur place.

Une enquête pour disparition inquiétante avait été ouverte dans la foulée, sans résultat jusqu’à cette découverte. Une autopsie a été ordonnée afin de confirmer l’identité du corps et de déterminer les causes du décès.