Ormuz sous tension : l’Iran durcit le ton, Trump dénonce un « chantage » stratégique

L’Iran a annoncé renforcer son contrôle sur le détroit d’Ormuz, une artère cruciale du commerce mondial d’énergie, affirmant que cette voie maritime était désormais sous surveillance militaire accrue. Une décision qui a immédiatement suscité une réaction ferme du président américain Donald Trump, dénonçant toute tentative de « chantage ».

Téhéran justifie cette mesure comme une réponse au blocus américain de ses ports, qu’il considère comme une violation du cessez-le-feu en vigueur. Le guide suprême Mojtaba Khamenei a affirmé que les forces navales iraniennes étaient prêtes à infliger de « nouvelles défaites cuisantes » à leurs adversaires.

Dans le même temps, les autorités iraniennes ont indiqué que leur contrôle du détroit pourrait inclure l’imposition de frais pour les services de sécurité, de sûreté et de protection environnementale, une décision susceptible de bouleverser les règles de navigation dans cette zone stratégique.

Sur le terrain, la situation apparaît déjà tendue. Des sources maritimes ont signalé que plusieurs navires avaient essuyé des tirs lors de tentatives de traversée du détroit. L’Inde a exprimé sa vive inquiétude après que deux navires battant pavillon indien auraient été pris pour cible, convoquant l’ambassadeur iranien à New Delhi.

Face à ces développements, Donald Trump a averti que les États-Unis ne se laisseraient pas intimider par une éventuelle fermeture du détroit. Il a rejeté toute forme de pression iranienne sur cette route essentielle pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Cet épisode marque une nouvelle escalade dans les tensions régionales, alors que le détroit d’Ormuz reste un point névralgique du commerce international. Toute perturbation durable de son trafic pourrait avoir des répercussions économiques majeures à l’échelle mondiale.