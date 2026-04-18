Accord historique : l’Australie et le Japon lancent un programme de navires de guerre à 7 milliards de dollars

L’Australie et le Japon ont signé des contrats marquant le lancement officiel d’un accord militaire majeur portant sur la fourniture de navires de guerre, d’une valeur de 10 milliards de dollars australiens, soit environ 7 milliards de dollars américains. Il s’agit de la plus importante vente d’équipements militaires réalisée par Tokyo depuis la levée de son embargo sur les exportations d’armes en 2014.

Les ministres de la Défense australien et japonais, Richard Marles et Shinjiro Koizumi, ont formalisé cet engagement à travers un mémorandum visant à garantir la bonne mise en œuvre du projet. Le document réaffirme la volonté commune des deux pays d’assurer le succès de cette coopération stratégique.

Cet accord s’inscrit dans un contexte de renforcement des alliances sécuritaires en Asie-Pacifique, face à des tensions régionales croissantes. Pour l’Australie, il s’agit de moderniser ses capacités navales, tandis que le Japon poursuit l’expansion de son industrie de défense à l’international.

La levée en 2014 des restrictions japonaises sur les exportations militaires a ouvert la voie à ce type de partenariat, permettant à Tokyo de jouer un rôle plus actif sur le marché mondial de la défense. Cet accord avec Canberra en constitue une illustration majeure.

Au-delà de l’aspect commercial, ce partenariat reflète un rapprochement stratégique entre les deux pays, qui partagent des préoccupations communes en matière de sécurité régionale et de stabilité maritime.

La signature de ces contrats marque ainsi une étape importante dans la coopération militaire entre l’Australie et le Japon, avec des implications potentielles sur l’équilibre des forces dans la région indo-pacifique.