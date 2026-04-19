L’Ukraine frappe au cœur du dispositif énergétique russe avec des attaques de drones coordonnées

L’Ukraine a mené une série de frappes de drones visant des infrastructures pétrolières russes, touchant notamment des raffineries, un dépôt en Crimée et un port stratégique en mer Baltique. Ces attaques s’inscrivent dans une intensification des opérations visant les ressources énergétiques de Moscou.

Selon des responsables russes et ukrainiens, les frappes ont visé deux raffineries dans la région de Samara, un dépôt pétrolier en Crimée ainsi qu’un port d’exportation en mer Baltique. Ces installations jouent un rôle clé dans le financement de l’effort de guerre russe.

Dans la région de Leningrad, le gouverneur Alexander Drozdenko a indiqué qu’un incendie s’était déclaré au port de Vysotsk, avant d’être maîtrisé. Ce site abrite un terminal exploité par le groupe Lukoil, utilisé pour l’exportation de produits pétroliers tels que le fioul, le naphta et le diesel.

Ces frappes s’inscrivent dans une stratégie plus large de Kiev visant à affaiblir les capacités économiques et logistiques de la Russie. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes ont multiplié les attaques contre des cibles énergétiques, parfois situées à des milliers de kilomètres du front.

En ciblant les infrastructures pétrolières, l’Ukraine cherche à réduire les revenus qui alimentent le budget militaire de Moscou, tout en perturbant les chaînes d’approvisionnement en carburant.

Cette escalade des frappes en profondeur témoigne de l’évolution du conflit, désormais marqué par des opérations de plus en plus audacieuses sur le territoire russe. Elle pourrait également entraîner de nouvelles tensions, alors que les deux camps poursuivent une guerre d’usure aux multiples dimensions.