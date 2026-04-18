Petro alerte sur une possible « rébellion » en Amérique latine face aux pressions des États-Unis

Le président colombien Gustavo Petro a mis en garde contre une possible « rébellion » en Amérique latine si les États-Unis ne modifient pas leur politique envers certains gouvernements de la région. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et plusieurs dirigeants latino-américains.

Dans une interview accordée au journal espagnol El País, Petro a critiqué les pressions exercées par les États-Unis sur des pays qu’il qualifie de « dissidents ». Selon lui, ces actions pourraient provoquer une réaction politique d’ampleur sur le continent, remettant en cause l’influence américaine.

Ancien membre du groupe de guérilla M-19, Gustavo Petro s’est à plusieurs reprises opposé au président américain Donald Trump. Les relations entre les deux hommes se sont particulièrement tendues depuis que l’administration américaine a inscrit le dirigeant colombien sur une liste de sanctions du Trésor.

Le chef de l’État colombien estime que la politique actuelle de Washington pourrait accentuer les divisions en Amérique latine et renforcer les dynamiques de contestation. Il appelle implicitement à un changement d’approche, privilégiant le dialogue et la coopération.

Cette prise de position s’inscrit dans un débat plus large sur les relations entre les États-Unis et l’Amérique latine, marqué par des désaccords sur les questions économiques, politiques et diplomatiques.

Alors que les équilibres régionaux évoluent, les déclarations de Petro reflètent une volonté de certains dirigeants latino-américains de redéfinir leurs rapports avec Washington, dans un contexte de recomposition géopolitique.