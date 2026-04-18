Le baron présumé du crime Daniel Kinahan arrêté à Dubaï après des années de traque

La police de Dubaï a arrêté Daniel Kinahan, figure présumée majeure du crime organisé irlandais, dans une opération liée à des activités criminelles internationales. Cette interpellation marque une avancée significative dans la lutte contre un réseau considéré comme l’un des plus influents d’Europe.

Les autorités de Dubaï ont confirmé l’arrestation d’un fugitif irlandais impliqué dans un groupe criminel organisé, sans initialement divulguer son identité. Une source policière a toutefois confirmé qu’il s’agissait bien de Daniel Kinahan, recherché depuis plusieurs années par les autorités internationales.

Selon la police, l’arrestation a eu lieu mercredi, après réception d’un dossier judiciaire transmis par les autorités irlandaises. Cette coopération judiciaire souligne l’ampleur internationale de l’enquête visant le réseau Kinahan.

Daniel Kinahan avait été désigné en 2022 par les États-Unis comme l’un des principaux dirigeants du groupe criminel portant son nom. Washington avait même offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant son arrestation, illustrant l’importance stratégique de cette cible.

Le Trésor américain avait décrit ce réseau comme comparable à certaines des organisations criminelles les plus notoires au monde, impliqué notamment dans le trafic de drogue et diverses activités illicites à l’échelle internationale. Dubaï était régulièrement cité comme une base logistique majeure pour ses opérations.

Cette arrestation pourrait ouvrir la voie à de nouvelles poursuites et à un démantèlement plus large du réseau. Elle témoigne également du renforcement de la coopération internationale face aux organisations criminelles transnationales.