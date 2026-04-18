Ormuz sous tension : l’Iran menace de refermer le détroit si Washington maintient son blocus sur les ports du pays

L’Iran a averti samedi qu’il pourrait refermer le détroit stratégique d’Ormuz si les États-Unis maintiennent leur blocus des ports iraniens, au lendemain de l’annonce de sa réouverture aux navires commerciaux. Cette mise en garde souligne la fragilité de l’accalmie observée dans la région après plusieurs semaines de conflit.

Téhéran a précisé que le passage dans ce couloir maritime, par lequel transite habituellement environ un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz, resterait conditionné à l’évolution des tensions avec Washington. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé que « si le blocus se poursuit, le détroit d’Ormuz ne restera pas ouvert ».

De son côté, le président américain Donald Trump a salué la reprise du trafic maritime et assuré qu’un accord avec l’Iran était « très proche ». Il a évoqué la possibilité d’un transfert d’uranium enrichi vers les États-Unis, une affirmation immédiatement démentie par Téhéran, qui nie tout engagement en ce sens.

La réouverture du détroit, annoncée dans le cadre du cessez-le-feu en cours au Moyen-Orient, a provoqué une baisse des prix du pétrole et un rebond des marchés financiers internationaux. Elle intervient alors que les négociations indirectes entre Washington et Téhéran se poursuivent, sous médiation pakistanaise.

Sur le terrain, la trêve a permis une relative accalmie, notamment au Liban où des déplacés ont commencé à regagner leurs habitations. Toutefois, des incidents persistent, illustrant la précarité de la situation sécuritaire dans la région.

Les discussions en cours visent désormais à transformer ce cessez-le-feu en un accord durable. Les autorités libanaises évoquent la perspective d’un « accord permanent » avec Israël, tandis que les différents acteurs du conflit continuent d’afficher des positions fermes, laissant planer l’incertitude sur l’évolution de la crise.