Matteo Salvini réunit ses alliés européens à Milan pour relancer la Ligue

Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini organise ce samedi à Milan un rassemblement réunissant les membres de la Ligue et ses alliés du groupe des « Patriotes pour l’Europe ». À un peu plus d’un an des élections législatives, le leader du parti cherche à redynamiser sa formation, en perte de vitesse dans les sondages.

Des figures de la droite radicale européenne sont attendues à cette réunion, dont le Français Jordan Bardella et le Néerlandais Geert Wilders. L’événement se tient dans un contexte politique marqué par une recomposition des équilibres au sein de la majorité italienne.

Un repositionnement face aux évolutions politiques

Lors de ce rassemblement, Matteo Salvini entend remettre en avant plusieurs thèmes centraux de son programme, notamment la lutte contre l’immigration, la critique des institutions européennes et la défense d’une justice plus proche des citoyens. L’objectif est de reconquérir un électorat en partie passé vers le parti Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni.

La cheffe du gouvernement traverse une période plus incertaine, marquée notamment par l’échec d’un référendum sur la justice et des évolutions sur la scène internationale. Dans ce contexte, Matteo Salvini tente de repositionner la Ligue et de lui redonner une visibilité politique à l’échelle nationale et européenne.