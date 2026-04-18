Guinée : les réseaux sociaux rétablis après plusieurs jours de coupure en pleine tension politique

L’accès aux principaux réseaux sociaux a été rétabli vendredi en Guinée, mettant fin à plusieurs jours de perturbations qui avaient affecté des plateformes majeures comme Facebook, Messenger, YouTube et TikTok. Ces services étaient devenus inaccessibles depuis mercredi, selon plusieurs organisations de blogueurs.

Les autorités guinéennes n’ont pas fourni d’explication officielle à cette interruption. Toutefois, elles avaient récemment mis en garde contre la diffusion de contenus susceptibles de porter atteinte à la cohésion sociale, laissant entendre que ces restrictions pourraient être liées à des préoccupations sécuritaires ou politiques.

Cette coupure intervient dans un contexte particulièrement sensible, à l’approche des élections législatives et municipales prévues à la fin du mois de mai. Dans ce climat, le contrôle de l’information et des communications numériques suscite une attention accrue.

Pour les défenseurs des droits numériques, le rétablissement de l’accès constitue une évolution positive, permettant aux citoyens de retrouver leurs moyens d’expression et d’information. Ils soulignent néanmoins que la vigilance reste de mise face au risque de nouvelles restrictions.

La Guinée a déjà été critiquée par le passé pour des limitations d’accès aux réseaux sociaux en période électorale, ce qui alimente les inquiétudes quant à une possible répétition de ces pratiques à l’approche du scrutin.