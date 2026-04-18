Au Cameroun, le pape met en garde contre les dérives de l’intelligence artificielle et ses impacts globaux

En déplacement à Yaoundé, le pape Léon XIV a alerté vendredi sur les dangers liés à l’usage de l’intelligence artificielle, qu’il accuse de favoriser « la polarisation, les conflits, les peurs et la violence ». S’exprimant devant des étudiants et enseignants de l’Université catholique d’Afrique centrale, le souverain pontife a évoqué une transformation profonde du rapport à la vérité à l’ère numérique.

Selon lui, l’enjeu dépasse largement la simple utilisation de nouvelles technologies. Il a dénoncé un phénomène de substitution progressive du réel par des contenus simulés, susceptible d’isoler les individus dans des « bulles imperméables ». Cette évolution, a-t-il estimé, alimente la méfiance envers autrui et contribue à l’intensification des tensions sociales et politiques.

Cette prise de position intervient dans un contexte de controverses croissantes autour de l’usage de contenus générés par intelligence artificielle à des fins politiques. Le pape a notamment appelé les jeunes à privilégier les relations humaines concrètes, mettant en garde contre une dépendance excessive aux outils numériques, comme les chatbots.

Au-delà des enjeux sociétaux, Léon XIV a également souligné les conséquences environnementales et sociales liées au développement de l’intelligence artificielle. Il a dénoncé les « ravages » de l’exploitation intensive des terres rares, indispensables aux technologies numériques, et dont l’extraction pèse lourdement sur plusieurs pays africains.

Évoquant en particulier la situation en République démocratique du Congo, riche en cobalt et autres minerais stratégiques, le pape a insisté sur les déséquilibres économiques et les effets de la corruption. Il a appelé à une meilleure répartition des richesses issues de ces संसources, estimant que l’Afrique devait pouvoir bénéficier davantage de son potentiel naturel dans un contexte de transformation numérique mondiale.