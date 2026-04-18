Zelensky alerte : Kiev redoute une nouvelle implication de la Biélorussie aux côtés de la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie pourrait tenter à nouveau d’impliquer la Biélorussie dans le conflit en Ukraine, s’appuyant sur des informations issues des services de renseignement ukrainiens. Cette déclaration ravive les inquiétudes d’une extension du conflit au-delà des lignes actuelles.

Selon Zelensky, des signes concrets de préparation ont été observés à la frontière biélorusse. Il évoque notamment des travaux de construction de routes menant vers l’Ukraine ainsi que l’installation de positions d’artillerie dans des zones proches de la ligne de contact.

Ces éléments, relayés par le commandant en chef des forces ukrainiennes, suggèrent selon Kiev une volonté de Moscou de renforcer ses capacités militaires dans la région, possiblement avec le soutien de son allié biélorusse. « Nous pensons que la Russie tentera une nouvelle fois d’impliquer la Biélorussie dans son conflit », a déclaré le président ukrainien.

La Biélorussie, alliée étroite de la Russie, avait déjà servi de base arrière au début de l’invasion de l’Ukraine en 2022, notamment pour des opérations militaires et logistiques. Toutefois, Minsk n’a pas officiellement engagé ses troupes dans les combats.

Cette nouvelle alerte intervient alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie se poursuit depuis plus de quatre ans, dans un contexte de tensions persistantes sur plusieurs fronts. Une implication directe de la Biélorussie pourrait marquer une escalade significative du conflit.

Face à ces risques, les autorités ukrainiennes surveillent de près les mouvements militaires dans la région et appellent à une vigilance accrue de la communauté internationale, alors que les perspectives d’apaisement restent limitées.