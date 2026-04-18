Enquête sur l’ex-patron de la CIA : un procureur écarté, les interrogations se multiplient à Washington

Un procureur fédéral expérimenté a été retiré de l’enquête visant l’ancien directeur de la CIA, John Brennan, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette décision, dont les raisons restent floues, intervient dans un contexte politique tendu autour des investigations liées à l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

Maria Medetis Long, procureure de haut rang au sein du bureau du procureur fédéral de Miami, a informé les avocats impliqués qu’elle ne participerait plus à l’enquête. Celle-ci vise à déterminer si John Brennan a fait de fausses déclarations lors d’une audition au Congrès en 2023 concernant les conclusions des services de renseignement sur l’ingérence russe en faveur de Donald Trump.

Le ministère de la Justice a confirmé ce changement, tout en minimisant sa portée. Un porte-parole a indiqué qu’il s’agissait d’une pratique courante, destinée à optimiser la répartition des ressources au sein des équipes juridiques. « Il est tout à fait normal et sain de faire évoluer la composition des équipes », a-t-il déclaré.

Malgré ces explications, cette décision soulève des interrogations, alors que l’enquête est en cours depuis plusieurs mois et que les enjeux politiques sont élevés. Le dossier s’inscrit dans un climat où le ministère de la Justice est accusé par certains d’être soumis à des pressions pour poursuivre des adversaires politiques de l’administration Trump.

L’ancien directeur de la CIA, figure centrale des investigations sur les ingérences étrangères, reste au cœur de cette affaire sensible. Toute évolution dans l’enquête est scrutée de près, tant pour ses implications juridiques que pour ses répercussions politiques.

Dans ce contexte, le retrait de la procureure pourrait alimenter les débats sur l’indépendance de la justice américaine et la gestion des dossiers politiquement sensibles, à un moment où la confiance dans les institutions reste un enjeu majeur.