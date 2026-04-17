Guerre en Iran : Washington retarde des livraisons d’armes à l’Europe, inquiétude chez les alliés

Les États-Unis auraient décidé de retarder certaines livraisons d’armes destinées à des pays européens, en raison de leurs besoins accrus liés à la guerre en Iran, selon des sources citées par Reuters. Cette décision suscite des préoccupations croissantes parmi les alliés européens, notamment dans les régions les plus exposées.

D’après ces informations, les retards concerneraient en particulier des pays baltes et scandinaves, déjà fortement engagés dans le renforcement de leur défense face aux tensions géopolitiques. Plusieurs responsables européens estiment que ces délais pourraient affaiblir leur capacité de dissuasion à court terme.

Les autorités américaines auraient justifié cette réorganisation des priorités par la nécessité de rediriger certains équipements militaires vers le Moyen-Orient, où le conflit avec l’Iran mobilise d’importantes ressources. Cette situation met en lumière les arbitrages stratégiques auxquels Washington est confronté.

Pour les pays concernés, ces retards interviennent dans un contexte sécuritaire déjà tendu, où la dépendance aux équipements américains reste importante. Certains responsables craignent que cette situation ne crée des vulnérabilités, notamment sur les systèmes de défense aérienne et les capacités de réaction rapide.

Cette évolution pourrait également relancer les débats en Europe sur l’autonomie stratégique et la nécessité de renforcer les capacités industrielles de défense du continent. Plusieurs États membres de l’OTAN plaident depuis longtemps pour une réduction de leur dépendance aux États-Unis.

Alors que le conflit au Moyen-Orient continue de peser sur les équilibres internationaux, cette décision illustre les effets en cascade des crises géopolitiques. Elle souligne aussi les tensions entre les priorités globales de Washington et les attentes de ses partenaires européens.