Washington sanctionne un réseau recrutant d’anciens soldats colombiens pour la guerre au Soudan

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant un réseau accusé de recruter d’anciens militaires colombiens pour combattre au Soudan aux côtés d’un groupe paramilitaire. Cette décision s’inscrit dans les efforts de Washington pour freiner un conflit décrit comme l’une des pires crises humanitaires au monde.

Le département du Trésor américain a indiqué que cinq entreprises et individus étaient visés par ces mesures. Selon les autorités américaines, ce réseau aurait contribué à alimenter les violences en facilitant l’envoi de combattants étrangers dans un conflit déjà dévastateur.

Parmi les entités sanctionnées figurent notamment Fenix Human Resources, une agence de recrutement basée à Bogota, ainsi que son dirigeant José Libardo Quijano Torres. Sont également ciblés l’ancien colonel colombien José Oscar Garcia Batt, propriétaire de la société Global Qowa Al-Basheria, et son directeur Omar Fernando Garcia Batte.

Les États-Unis affirment que des centaines d’anciens soldats colombiens se sont rendus au Soudan pour soutenir les Forces de soutien rapide (FSR), un groupe paramilitaire engagé dans une guerre brutale contre l’armée régulière. Ces combattants auraient participé à des opérations militaires et techniques à travers le pays.

Le conflit soudanais, qui oppose depuis trois ans les forces gouvernementales aux FSR, a plongé le pays dans une crise humanitaire majeure, marquée par des pénuries alimentaires sévères et des déplacements massifs de population. Washington estime que les activités de ce réseau aggravent encore la situation sur le terrain.

Dans ce contexte, les autorités américaines ont également appelé les parties au conflit à accepter une trêve humanitaire de trois mois sans conditions. Cette initiative vise à permettre l’acheminement de l’aide et à atténuer les souffrances de la population civile, alors que la communauté internationale peine à contenir l’escalade.