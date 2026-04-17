Le Kremlin a fermement rejeté les accusations selon lesquelles le président Vladimir Poutine serait tenu à l’écart des mauvaises nouvelles, après la diffusion massive d’une vidéo critique publiée par une influenceuse russe. Cette séquence a suscité un large débat sur la transparence au sommet de l’État.

Viktoria Bonya, personnalité médiatique connue en Russie, a affirmé dans une vidéo devenue virale que certains hauts responsables ne disaient pas toute la vérité au président sur les difficultés du pays. Sa publication a rencontré un immense succès en ligne, dépassant les 20 millions de vues et générant des centaines de milliers de réactions.

Interrogé sur ces accusations, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a catégoriquement démenti toute idée d’un isolement du chef de l’État. « Non. Ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré, assurant que Vladimir Poutine dispose de toutes les informations nécessaires pour traiter les enjeux nationaux.

Peskov a souligné que les pouvoirs du président lui permettent d’être pleinement informé d’un large éventail de sujets à l’ordre du jour. Cette réponse vise à contrer les critiques sur un éventuel dysfonctionnement dans la circulation de l’information au sein de l’appareil d’État.

Fait notable, le Kremlin a reconnu publiquement les critiques formulées par l’influenceuse, une démarche inhabituelle. Les autorités ont indiqué que des efforts étaient déjà en cours pour répondre à certains des problèmes évoqués, sans en préciser la nature.

Cette affaire met en lumière l’influence croissante des réseaux sociaux dans le débat public en Russie, ainsi que la sensibilité des autorités face à des critiques largement relayées. Elle soulève également des questions sur la gouvernance et la gestion de l’information au plus haut niveau du pouvoir.