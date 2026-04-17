Espagne : Vox scelle une première coalition régionale avec les conservateurs, un tournant politique majeur

Le parti d’extrême droite Vox a conclu un accord de coalition avec le Parti populaire (PP) en Estrémadure, marquant une première alliance régionale entre les deux formations. Cet accord pourrait préfigurer une stratégie plus large visant à renverser les socialistes lors des prochaines élections nationales.

Selon les termes de cet accord préliminaire, Vox se voit attribuer des responsabilités clés au sein du futur gouvernement régional, notamment la vice-présidence ainsi que les portefeuilles de la famille et de l’agriculture. Cette répartition témoigne du poids croissant du parti d’extrême droite dans les négociations politiques.

L’accord prévoit également une ligne dure sur la question migratoire. Il stipule qu’un gouvernement PP-Vox s’opposera « par tous les moyens nécessaires » à toute nouvelle répartition de migrants sans papiers, y compris les mineurs non accompagnés, sur le territoire régional.

Cette orientation marque une évolution notable, alors que Vox avait quitté plusieurs gouvernements régionaux en 2024 pour protester contre l’acceptation par le PP de la redistribution de mineurs migrants à travers le pays. Le nouveau compromis illustre un rapprochement stratégique entre les deux partis sur ce sujet sensible.

Parallèlement, des négociations similaires sont en cours dans au moins deux autres régions, laissant entrevoir la possibilité d’une extension de cette alliance. Le succès de ces coalitions régionales pourrait servir de test avant une éventuelle coopération à l’échelle nationale.

À l’approche des élections générales, que le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez doit convoquer avant juin, cette alliance entre le PP et Vox sera scrutée de près. Elle pourrait redessiner le paysage politique espagnol et influencer les choix des électeurs dans un contexte de polarisation accrue.