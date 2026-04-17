Royaume-Uni : Starmer sous pression politique, mais refuse de céder après l’affaire Mandelson

Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait face à une intensification des appels à la démission après la polémique liée à Peter Mandelson, tout en affirmant ne pas avoir été informé des éléments reprochés. Le chef du gouvernement tente de contenir une crise politique qui fragilise sa position à quelques semaines d’échéances électorales importantes.

Au cœur de la controverse, la question de savoir si Starmer a induit le Parlement en erreur concernant le rôle ou les décisions de Mandelson. Le Premier ministre assure avoir agi en toute bonne foi, plaidant l’ignorance des faits au moment des déclarations incriminées.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà tendu pour Starmer, qui venait tout juste de surmonter des critiques liées à sa gestion de la crise internationale autour de l’Iran. Si cette précédente séquence lui avait permis de gagner un répit politique, la nouvelle polémique relance les interrogations sur sa crédibilité.

Les pressions politiques s’intensifient, y compris au sein de l’opposition et de certains cercles médiatiques, appelant à son départ. Toutefois, au sein du Parti travailliste, aucune mesure immédiate ne semble envisagée contre le Premier ministre, signe d’un soutien encore présent, malgré les turbulences.

La situation est d’autant plus délicate que des élections locales sont prévues le 7 mai, avec des projections annonçant de lourdes pertes pour le Labour. Cette perspective accentue les tensions internes et pourrait fragiliser davantage la position de Starmer si les résultats se confirment.

Face à ces défis, le Premier ministre semble déterminé à résister et à maintenir son cap. Mais l’évolution de cette affaire et son impact sur l’opinion publique pourraient s’avérer décisifs pour la suite de son mandat.