Les États-Unis prolongent temporairement l’allègement des sanctions sur le pétrole russe

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi la prolongation, jusqu’au 16 mai, de la suspension d’une grande partie des sanctions visant l’industrie pétrolière russe. Cette décision intervient dans un contexte de fluctuations importantes des marchés énergétiques, marqué notamment par la réouverture du détroit d’Ormuz et la baisse des prix du pétrole.

Cette mesure concerne les opérations liées à l’exportation de pétrole russe, notamment l’embarquement et la livraison, et s’étend également aux navires associés à la « flotte fantôme » russe, jusque-là visés par des restrictions. Toutefois, certaines limites demeurent : les transactions impliquant l’Iran, la Corée du Nord, Cuba ou encore les territoires ukrainiens occupés, dont la Crimée, restent interdites.

Washington avait déjà introduit en mars une dérogation similaire afin de permettre l’écoulement du pétrole russe stocké en mer, dans le but de contenir la hausse des prix provoquée par les tensions au Moyen-Orient. Cette nouvelle prolongation s’inscrit dans la même logique de stabilisation des marchés énergétiques mondiaux.

Cette décision semble toutefois en contradiction avec les déclarations récentes du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui avait affirmé quelques jours plus tôt que la suspension ne serait pas reconduite au-delà de sa période initiale. L’évolution rapide de la situation géopolitique pourrait avoir conduit à un ajustement de la position américaine.

Les sanctions américaines visent à réduire les revenus tirés des exportations énergétiques par la Russie et l’Iran. Néanmoins, face à la volatilité des prix et aux risques d’approvisionnement, les États-Unis ont choisi d’assouplir temporairement ces restrictions afin de limiter les tensions sur le marché mondial du pétrole.