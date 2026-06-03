La Russie intensifie sa campagne aérienne face au ralentissement de son offensive terrestre en Ukraine

Alors que les avancées russes sur le terrain montrent des signes d’essoufflement, Moscou semble miser davantage sur les frappes aériennes pour maintenir la pression sur l’Ukraine. Selon une analyse rapportée par Reuters, les gains territoriaux russes ont fortement ralenti ces dernières semaines, poussant le Kremlin à accentuer ses attaques de missiles et de drones contre les grandes villes ukrainiennes.

Les bombardements menés mardi à travers l’Ukraine ont fait au moins 23 morts et plus de 130 blessés. Plusieurs infrastructures civiles ont été touchées, notamment à Kiev, où des bâtiments résidentiels et des installations médicales ont subi d’importants dégâts.

D’après plusieurs chercheurs et analystes militaires cités par Reuters, la Russie rencontre désormais davantage de difficultés à progresser sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes ont renforcé leur résistance dans plusieurs secteurs du front et multiplient parallèlement les attaques contre des infrastructures pétrolières et industrielles stratégiques situées en territoire russe.

Si les troupes russes continuent d’avancer lentement dans certaines zones de la région de Donetsk, leur progression est nettement inférieure à celle observée à la même période l’année précédente. Des revers enregistrés sur d’autres portions du front contribuent également à limiter les gains de Moscou.

Cette situation pourrait avoir des conséquences diplomatiques. Plusieurs experts estiment qu’un ralentissement durable des avancées militaires russes risque d’affaiblir la position du Kremlin lors d’éventuelles négociations de paix. Le président russe Vladimir Poutine continue toutefois d’affirmer que le conflit ne pourra prendre fin que lorsque la Russie contrôlera l’ensemble du Donbass, qui comprend les régions de Donetsk et de Louhansk.

Or, malgré plus de quatre années de guerre, les forces ukrainiennes contrôlent encore une part significative du territoire de Donetsk. Dans ce contexte, les frappes aériennes apparaissent de plus en plus comme un moyen pour Moscou de compenser l’absence de percée décisive au sol et d’exercer une pression constante sur les autorités ukrainiennes et la population civile.

L’évolution de cette stratégie pourrait jouer un rôle majeur dans les prochains mois, tant sur le plan militaire que dans les discussions diplomatiques autour d’un éventuel règlement du conflit.