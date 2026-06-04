Bosnie : la recherche d’un nouvel envoyé pour la paix s’accélère après la démission surprise de Schmidt

L’organe chargé de superviser le processus de paix en Bosnie-Herzégovine doit se réunir mercredi afin de désigner un nouvel envoyé spécial, après le départ inattendu de l’Allemand Christian Schmidt. Ce dernier a quitté ses fonctions en mai, évoquant ce qu’il a décrit comme d’« énormes » pressions exercées par les États-Unis.

Nommé en 2021, Christian Schmidt occupait le poste de Haut Représentant international, une fonction centrale chargée de veiller à la mise en œuvre des accords de paix de Dayton, signés en 1995 sous l’égide des États-Unis pour mettre fin à la guerre en Bosnie. Son départ intervient dans un contexte politique sensible, alors que ce mécanisme international reste un pilier de la stabilité du pays.

La situation en Bosnie demeure marquée par de fortes divisions ethniques persistantes. Le pays bénéficie depuis longtemps d’un soutien important de Washington, mais l’administration américaine semble désormais opérer un changement d’approche, selon un rapport du département d’État publié en mai sur les Balkans occidentaux, privilégiant des « partenariats mutuellement avantageux », notamment dans le domaine énergétique.

Dans ce contexte, les États-Unis auraient également décidé de promouvoir un nouvel envoyé spécial doté d’un mandat plus limité, marquant ainsi une évolution par rapport à l’approche traditionnelle de reconstruction institutionnelle encadrée par la communauté internationale.

Pour plusieurs observateurs, ce changement traduit une inflexion stratégique. « Les Américains veulent un Haut Représentant qui ne fasse pas obstacle », a estimé Kurt Bassuener, cofondateur du groupe de réflexion Democratization Policy Council, interrogé sur cette évolution diplomatique.

Selon plusieurs sources diplomatiques, des candidats issus des diplomaties italienne et française figurent désormais parmi les favoris pour succéder à Christian Schmidt, alors que les discussions se poursuivent au sein des instances internationales chargées du processus de paix en Bosnie.