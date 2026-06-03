Le Hezbollah tire des roquettes sur Israël et fragilise un fragile accord de désescalade soutenu par les États-Unis

L’armée israélienne a annoncé mercredi avoir intercepté plusieurs roquettes tirées depuis le Liban par le Hezbollah, tandis que des sources sécuritaires libanaises ont fait état d’une frappe israélienne visant un véhicule près de Beyrouth. Ces échanges de tirs interviennent dans un contexte de tensions persistantes qui menacent un accord de réduction des hostilités soutenu par les États-Unis.

Selon un communiqué du Hezbollah, le mouvement chiite libanais, soutenu par l’Iran, a revendiqué une salve de roquettes visant une position de l’armée israélienne dans le nord du pays. Il s’agit de la première attaque transfrontalière revendiquée par le groupe depuis lundi, ce qui marque une reprise notable des échanges militaires malgré les tentatives de désescalade.

De son côté, Israël a affirmé avoir intercepté des « avions hostiles » ainsi que des projectiles tirés depuis le Liban. Parallèlement, des frappes israéliennes auraient touché des zones dans le sud du Liban, notamment autour de Khaldé, près de Beyrouth, selon des sources locales, illustrant la persistance d’opérations militaires de part et d’autre de la frontière.

Ces nouveaux affrontements surviennent alors que le Liban reste au cœur des tensions régionales. Le ministère libanais de la Santé a indiqué que le bilan des victimes dans le pays dépasse désormais les 3 500 morts, dans un contexte de violence prolongée qui alimente les craintes d’une nouvelle escalade à grande échelle.

Les développements récents mettent à l’épreuve un accord négocié sous médiation américaine visant à réduire les attaques entre les différentes parties. Le président américain Donald Trump serait intervenu en coulisses pour tenter de limiter les frappes israéliennes et contenir les actions du Hezbollah, alors que les discussions diplomatiques autour d’un accord plus large impliquant l’Iran restent extrêmement fragiles.