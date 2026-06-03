Le Liban lance un audit de sécurité de sa compagnie aérienne nationale face aux inquiétudes des pilotes

Les autorités libanaises ont entrepris un audit de sécurité de la compagnie aérienne nationale Middle East Airlines (MEA) après que plusieurs organisations de pilotes ont exprimé leurs préoccupations concernant les risques encourus par les équipages dans un contexte de conflit régional.

Selon Reuters, des représentants de pilotes ont signalé que certains vols continuaient d’opérer à proximité de zones touchées par des frappes aériennes et des activités militaires, suscitant des interrogations sur les conditions de sécurité des opérations aériennes au Liban.

L’aéroport international Aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth demeure une infrastructure essentielle pour le pays, mais sa proximité avec certaines zones affectées par les tensions régionales alimente les inquiétudes du personnel navigant.

Des associations de pilotes auraient également rencontré des compagnies membres de l’alliance aérienne SkyTeam afin de discuter de ces préoccupations et d’évaluer les mesures de sécurité appliquées aux vols desservant Beyrouth.

L’autorité de l’aviation civile libanaise a ainsi lancé un examen approfondi des procédures de sécurité de MEA. Cet audit vise notamment à vérifier que les évaluations des risques, les itinéraires de vol et les protocoles opérationnels respectent les normes internationales dans un environnement marqué par l’instabilité régionale.

Parallèlement, le gouvernement libanais a mis en place des aides financières destinées aux travailleurs du secteur aérien, fortement affectés par les perturbations liées aux tensions sécuritaires et à la baisse du trafic.

La compagnie MEA reste un acteur stratégique pour le Liban, assurant une grande partie des liaisons internationales du pays. Les conclusions de l’audit seront donc particulièrement suivies par les autorités, les compagnies partenaires et les organisations représentant les pilotes, alors que la sécurité des vols demeure une priorité dans un contexte régional fragile.