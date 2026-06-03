Des milliers d’Albanais protestent contre un projet touristique lié à Jared Kushner

Des milliers de personnes ont manifesté à Tirana pour dénoncer un vaste projet immobilier et touristique de luxe associé à Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. Le projet, évalué à environ 1,4 milliard d’euros, doit être développé sur une portion préservée du littoral adriatique albanais.

Porté par la société d’investissement Affinity Partners, le programme prévoit notamment des infrastructures touristiques haut de gamme sur une île et dans une zone côtière proche du paysage protégé de Vjosa-Narta.

Les organisations environnementales s’inquiètent des conséquences potentielles du projet sur cet écosystème sensible. La région abrite de nombreuses espèces protégées, dont des flamants roses, des phoques et des tortues marines. Selon les opposants, plusieurs centaines d’hectares de plages naturelles et d’habitats fragiles pourraient être affectés par les travaux.

Les promoteurs du complexe rejettent ces critiques. Asher Abehsera, responsable du projet, affirme que le développement sera réalisé dans le respect de l’environnement et qu’il apportera des emplois ainsi que des retombées économiques durables aux communautés locales.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a également défendu la poursuite des investissements touristiques dans le pays. Son gouvernement considère ces projets comme un levier important de développement économique et de modernisation des infrastructures.

La controverse met en lumière un débat récurrent en Albanie : comment concilier la préservation d’espaces naturels encore largement vierges avec l’ambition de faire du pays une destination touristique majeure en Méditerranée. Les opposants promettent de poursuivre leur mobilisation tandis que les autorités maintiennent leur soutien au projet.