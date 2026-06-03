Trump confirme sa participation au sommet de l’OTAN en Turquie malgré les tensions au sein de l’alliance

Le président américain Donald Trump participera au sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN prévu en juillet en Turquie, a confirmé mercredi le secrétaire d’État américain Marco Rubio devant le Congrès.

Cette annonce était particulièrement attendue dans les capitales alliées. Ces derniers mois, Donald Trump a multiplié les critiques contre l’Alliance atlantique, reprochant à plusieurs pays membres leur manque de soutien aux États-Unis dans le contexte du conflit avec l’Iran.

Selon Marco Rubio, l’une des principales frustrations du président américain concerne le refus de certains alliés d’autoriser l’utilisation de leurs bases militaires ou de leur espace aérien par les forces américaines lors des opérations menées dans le Golfe. Plusieurs membres de l’OTAN auraient également refusé de participer aux efforts destinés à sécuriser le détroit d’Ormuz et à protéger le trafic pétrolier international.

Malgré ces divergences, Washington entend maintenir son engagement au sein de l’alliance. « Les États-Unis restent membres de l’OTAN et seront présents en Turquie pour discuter de toutes ces questions », a déclaré Rubio, ajoutant que le sommet permettra de clarifier les attentes américaines envers leurs partenaires.

Les déclarations de Trump avaient alimenté les inquiétudes de nombreux alliés européens. Le président américain avait récemment qualifié l’OTAN de « tigre de papier » et évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’un retrait américain de l’organisation, estimant que les pays européens bénéficiaient de la protection militaire des États-Unis sans contribuer suffisamment aux efforts communs.

Le sommet de juillet s’annonce donc particulièrement important pour l’avenir de l’alliance transatlantique. Les dirigeants des 32 pays membres devraient y aborder les questions de sécurité européenne, les conséquences des conflits au Moyen-Orient ainsi que le partage des responsabilités militaires entre alliés.

La présence de Donald Trump est perçue comme un signal de continuité, même si les désaccords entre Washington et plusieurs capitales européennes devraient rester au cœur des discussions.