Trump affirme que l’Iran a accepté de renoncer à l’arme nucléaire

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait déjà accepté de ne pas se doter de l’arme nucléaire, tout en affirmant que Washington poursuivait ses efforts pour parvenir à un accord avec Téhéran.

Lors d’un entretien accordé au podcast « Pod Force One » du New York Post, Trump a assuré que les autorités iraniennes avaient accepté le principe d’un abandon des ambitions nucléaires militaires.

« L’Iran a déjà accepté de ne pas avoir d’armes nucléaires. Ils peuvent changer d’avis, mais ils ont accepté cette condition », a-t-il déclaré.

Le président américain a indiqué que son administration travaillait toujours à la conclusion d’un accord avec Téhéran. Selon lui, un règlement diplomatique serait préférable, mais les États-Unis disposent d’autres options si les négociations échouent.

« Si cela fonctionne, ce sera formidable. Si cela ne fonctionne pas, ce n’est pas grave non plus. Nous procéderons autrement », a-t-il affirmé, sans détailler précisément les mesures envisagées.

Trump a également souligné qu’il souhaitait éviter tout déploiement de troupes américaines dans la région, estimant que les États-Unis pouvaient défendre leurs intérêts sans engager de nouvelles opérations terrestres.

Abordant les discussions avec les dirigeants iraniens, le président américain a confirmé être en contact avec plusieurs responsables influents, notamment Mojtaba Khamenei. Il s’est dit ouvert à une rencontre directe avec ce dernier.

« Oui, j’aimerais le rencontrer. J’aimerais rencontrer tout le monde. Si les choses évoluent positivement, nous nous rencontrerons probablement un jour », a déclaré Trump.

Concernant ses relations avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Trump a reconnu avoir exprimé son mécontentement à plusieurs reprises, notamment au sujet des tensions persistantes avec le Liban.

Il a toutefois insisté sur le fait que leurs relations demeuraient solides, soulignant la coopération étroite entre Washington et Jérusalem sur les questions de sécurité régionale.

Le président américain a également défendu sa politique envers l’Iran, affirmant que son objectif principal était d’empêcher Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire. Selon lui, cette question est directement liée à la sécurité d’Israël et à l’équilibre stratégique du Moyen-Orient.

Sur le plan intérieur, Trump a dressé un bilan positif de la situation économique américaine, estimant que la baisse des prix de l’énergie contribuait à maintenir l’inflation à un niveau relativement faible. Il a également mis en avant la puissance militaire américaine et les résultats obtenus par son administration dans plusieurs dossiers internationaux, notamment au Venezuela.