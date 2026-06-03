Trump affirme que l’Iran a accepté de renoncer à l’arme nucléaire

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait déjà accepté de ne pas se doter de l’arme nucléaire, tout en affirmant que Washington poursuivait ses efforts pour parvenir à un accord avec Téhéran.
Lors d’un entretien accordé au podcast « Pod Force One » du New York Post, Trump a assuré que les autorités iraniennes avaient accepté le principe d’un abandon des ambitions nucléaires militaires.
« L’Iran a déjà accepté de ne pas avoir d’armes nucléaires. Ils peuvent changer d’avis, mais ils ont accepté cette condition », a-t-il déclaré.
Le président américain a indiqué que son administration travaillait toujours à la conclusion d’un accord avec Téhéran. Selon lui, un règlement diplomatique serait préférable, mais les États-Unis disposent d’autres options si les négociations échouent.
« Si cela fonctionne, ce sera formidable. Si cela ne fonctionne pas, ce n’est pas grave non plus. Nous procéderons autrement », a-t-il affirmé, sans détailler précisément les mesures envisagées.
Trump a également souligné qu’il souhaitait éviter tout déploiement de troupes américaines dans la région, estimant que les États-Unis pouvaient défendre leurs intérêts sans engager de nouvelles opérations terrestres.
Abordant les discussions avec les dirigeants iraniens, le président américain a confirmé être en contact avec plusieurs responsables influents, notamment Mojtaba Khamenei. Il s’est dit ouvert à une rencontre directe avec ce dernier.
« Oui, j’aimerais le rencontrer. J’aimerais rencontrer tout le monde. Si les choses évoluent positivement, nous nous rencontrerons probablement un jour », a déclaré Trump.
Concernant ses relations avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Trump a reconnu avoir exprimé son mécontentement à plusieurs reprises, notamment au sujet des tensions persistantes avec le Liban.
Il a toutefois insisté sur le fait que leurs relations demeuraient solides, soulignant la coopération étroite entre Washington et Jérusalem sur les questions de sécurité régionale.
Le président américain a également défendu sa politique envers l’Iran, affirmant que son objectif principal était d’empêcher Téhéran d’acquérir l’arme nucléaire. Selon lui, cette question est directement liée à la sécurité d’Israël et à l’équilibre stratégique du Moyen-Orient.
Sur le plan intérieur, Trump a dressé un bilan positif de la situation économique américaine, estimant que la baisse des prix de l’énergie contribuait à maintenir l’inflation à un niveau relativement faible. Il a également mis en avant la puissance militaire américaine et les résultats obtenus par son administration dans plusieurs dossiers internationaux, notamment au Venezuela.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.