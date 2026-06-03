Un responsable israélien interrompu par des manifestations lors d’une conférence de l’OIT à Genève

Un représentant israélien n’a pas été en mesure d’achever son intervention mardi lors de la 114e Conférence internationale du travail de l’Organisation internationale du travail à Genève, en raison de protestations répétées de délégués exprimant leur soutien aux Palestiniens.

Le diplomate israélien Waleed Gadban s’exprimait devant l’assemblée au sujet d’un vote lorsque son discours a été interrompu par des manifestations provenant de participants issus de plusieurs délégations nationales ainsi que de représentants des syndicats, des employeurs et des travailleurs.

Selon les informations rapportées, de nombreux participants ont frappé sur leurs pupitres pour couvrir son intervention. Le ministre turc du Travail et de la Sécurité sociale, Vedat Işıkhan, ainsi que des membres de la délégation turque et des représentants syndicaux de Turquie, se sont joints au mouvement de protestation.

Plusieurs participants ont également brandi des drapeaux palestiniens. Le personnel de sécurité leur a demandé de les retirer, tandis que certains responsables présents portaient des keffiehs ou des foulards affichant le slogan « Palestine libre ».

Malgré les appels répétés au calme lancés par Juan Castillo, qui présidait la séance, les protestations se sont poursuivies. Face à cette situation, le représentant israélien n’a pas pu terminer son allocution et la parole a finalement été donnée à l’intervenant suivant.

La Conférence internationale du travail réunit chaque année des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 187 États membres de l’OIT afin de débattre des principaux enjeux liés au monde du travail. Les travaux de cette édition doivent se poursuivre jusqu’au 12 juin à Genève.