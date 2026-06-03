La Hongrie s’apprête à supprimer l’Office de protection de la souveraineté créé sous Orbán

Le gouvernement hongrois dirigé par le parti Tisza a déposé un projet de loi visant à abolir l’Office de protection de la souveraineté, une institution mise en place sous l’ancien Premier ministre Viktor Orbán.

Cette agence, créée en 2023, avait pour mission officielle de surveiller les risques d’ingérence étrangère dans la vie politique hongroise. Elle s’inscrivait dans la stratégie du gouvernement précédent visant à contrer ce qu’il qualifiait d’« influence extérieure indue », notamment dans les médias, les ONG et certaines figures de l’opposition.

Cependant, dès sa création, l’Office a été vivement critiqué. Ses détracteurs l’accusaient de servir d’outil politique pour stigmatiser des journalistes, des organisations civiles et des opposants en les présentant comme liés à des intérêts étrangers. La Commission européenne avait également ouvert une procédure d’infraction contre la loi ayant institué cette structure.

Le texte déposé au Parlement par la majorité actuelle affirme que cette institution n’avait pas de véritable rôle administratif ou de sécurité publique, mais constituait plutôt un instrument de pression politique.

Cette initiative marque une rupture nette avec les politiques du précédent gouvernement et s’inscrit dans une série de réformes visant à démanteler certains dispositifs créés sous l’ère Orbán.

Si elle est adoptée, cette loi symboliserait un changement important dans la manière dont la Hongrie encadre les questions de souveraineté et d’ingérence étrangère, ainsi que dans ses relations avec les institutions européennes.