Robert Ménard signe un retour remarqué dans le top 10 des personnalités politiques préférées des Français

Le dernier baromètre de juin du Figaro Magazine confirme une tendance de fond : Robert Ménard n’est plus seulement un maire populaire dans sa ville, il s’impose désormais comme une figure politique nationale. Avec 20 % d’opinions favorables et une progression de deux points, l’édile de Béziers retrouve le top 10 des personnalités préférées des Français. Une performance d’autant plus notable qu’elle intervient dans un paysage politique dominé par les dirigeants des grands partis et les anciens Premiers ministres.

Cette progression n’a rien d’un hasard. En mars dernier, Robert Ménard a été réélu triomphalement à la mairie de Béziers avec plus de 65 % des suffrages dès le premier tour. Rarement un élu local aura réussi à transformer une implantation municipale en véritable marque politique nationale. Depuis plus de dix ans, le maire de Béziers défend avec constance des positions fermes sur l’immigration, la sécurité et l’identité, des thèmes qui occupent désormais le cœur des préoccupations d’une grande partie de l’opinion publique.

De Béziers à la scène nationale

Robert Ménard bénéficie d’une image d’élu de terrain, éloigné des appareils politiques et perçu comme un homme d’action davantage que comme un professionnel de la politique. Son franc-parler, longtemps critiqué, apparaît aujourd’hui comme un atout dans un contexte de défiance croissante envers les élites nationales.

Son retour dans le top 10 s’inscrit d’ailleurs dans une dynamique plus large qui voit plusieurs personnalités de la droite nationale ou de la droite sécuritaire progresser dans les enquêtes d’opinion. Si Jordan Bardella et Marine Le Pen occupent les premières places du classement, la percée de Robert Ménard illustre l’émergence d’une demande de plus en plus forte pour des responsables politiques jugés capables de traduire leurs convictions en actes. À 72 ans, le fondateur de Reporters sans frontières, démontre qu’il demeure l’une des voix les plus influentes et les plus écoutées du paysage politique français.