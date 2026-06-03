— Charles Leclerc annonce en vidéo prolonger chez Ferrari : «Je suis là pour rester»

Charles Leclerc a annoncé ce mercredi avoir signé un nouveau contrat avec Ferrari. Le pilote monégasque prolonge son engagement avec l’écurie italienne, qu’il a rejointe en Formule 1 en 2019. Son précédent contrat arrivait à échéance en fin d’année.

Un bail sur plusieurs saisons

La durée précise du nouveau contrat n’a pas été détaillée. Ferrari et Leclerc ont seulement indiqué que l’accord portait sur « les prochaines saisons ». Cette formule confirme un engagement pluriannuel. Leclerc reste donc lié à Ferrari au-delà de la saison en cours.

Charles Leclerc a accompagné cette annonce d’un message : « Je suis là pour rester ». À 28 ans, le Monégasque poursuit son histoire avec la Scuderia. Il reste l’un des visages majeurs du projet Ferrari en Formule 1.

Ferrari verrouille son pilote

Avec cette prolongation, Ferrari sécurise l’avenir de Charles Leclerc et évite une fin de contrat incertaine. Le pilote portera encore les couleurs de l’écurie italienne lors des prochaines saisons. Cette annonce arrive juste avant le Grand Prix de Monaco, rendez-vous particulier pour Leclerc, né en Principauté.

8 victoires et 27 pole positions

Depuis son arrivée chez Ferrari en 2019, Charles Leclerc compte 8 victoires, 27 pole positions et 52 podiums avec la Scuderia. Le Monégasque a signé ses succès à Spa et Monza en 2019, puis à Bahreïn, Melbourne et Spielberg en 2022, avant de gagner à Monaco, Monza et Austin en 2024. Son meilleur résultat au championnat reste une 2e place mondiale en 2022, devant sa 3e place en 2024, sans titre mondial à ce jour.