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VIDÉO – Charles Leclerc annonce prolonger chez Ferrari: «Je suis là pour rester»

3 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
— Charles Leclerc annonce en vidéo prolonger chez Ferrari : «Je suis là pour rester»
Charles Leclerc annonce en vidéo prolonger chez Ferrari : «Je suis là pour rester»

Charles Leclerc a annoncé ce mercredi avoir signé un nouveau contrat avec Ferrari. Le pilote monégasque prolonge son engagement avec l’écurie italienne, qu’il a rejointe en Formule 1 en 2019. Son précédent contrat arrivait à échéance en fin d’année.

Un bail sur plusieurs saisons

La durée précise du nouveau contrat n’a pas été détaillée. Ferrari et Leclerc ont seulement indiqué que l’accord portait sur « les prochaines saisons ». Cette formule confirme un engagement pluriannuel. Leclerc reste donc lié à Ferrari au-delà de la saison en cours.

Charles Leclerc a accompagné cette annonce d’un message : « Je suis là pour rester ». À 28 ans, le Monégasque poursuit son histoire avec la Scuderia. Il reste l’un des visages majeurs du projet Ferrari en Formule 1.

Ferrari verrouille son pilote

Avec cette prolongation, Ferrari sécurise l’avenir de Charles Leclerc et évite une fin de contrat incertaine. Le pilote portera encore les couleurs de l’écurie italienne lors des prochaines saisons. Cette annonce arrive juste avant le Grand Prix de Monaco, rendez-vous particulier pour Leclerc, né en Principauté.

8 victoires et 27 pole positions

Depuis son arrivée chez Ferrari en 2019, Charles Leclerc compte 8 victoires, 27 pole positions et 52 podiums avec la Scuderia. Le Monégasque a signé ses succès à Spa et Monza en 2019, puis à Bahreïn, Melbourne et Spielberg en 2022, avant de gagner à Monaco, Monza et Austin en 2024. Son meilleur résultat au championnat reste une 2e place mondiale en 2022, devant sa 3e place en 2024, sans titre mondial à ce jour. 

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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