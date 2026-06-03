Nucléaire : Washington et Séoul ouvrent des discussions sensibles sur l’uranium et les sous-marins

Les États-Unis et la Corée du Sud ont engagé de nouvelles discussions sur leur coopération nucléaire dans le cadre de pourparlers de sécurité bilatéraux, alors que Séoul cherche à obtenir davantage de prérogatives dans le domaine du combustible nucléaire et poursuit son ambition de se doter d’un sous-marin à propulsion nucléaire.

Au cœur des échanges figure une demande sud-coréenne visant à élargir ses droits en matière d’enrichissement et de retraitement de l’uranium. Ces activités sont strictement encadrées en raison de leur sensibilité stratégique, puisqu’elles peuvent être utilisées aussi bien à des fins civiles que militaires.

Les discussions interviennent dans un contexte régional marqué par les tensions persistantes avec la Corée du Nord et par les préoccupations croissantes concernant la sécurité dans la région indo-pacifique. Séoul estime qu’un renforcement de ses capacités technologiques et énergétiques est nécessaire pour répondre aux défis de long terme.

L’un des dossiers les plus importants concerne le développement d’un sous-marin à propulsion nucléaire sud-coréen. Le gouvernement de Lee Jae Myung vise la mise en service du premier bâtiment de ce type d’ici le milieu des années 2030. Un tel projet nécessiterait toutefois un accès à du combustible nucléaire spécifique ainsi qu’une coopération étroite avec les États-Unis.

Selon Reuters, l’approvisionnement en combustible destiné à ces futurs sous-marins ne relève pas automatiquement des accords nucléaires existants entre les deux pays. Un arrangement distinct serait nécessaire pour permettre un tel transfert de technologie ou de matériaux.

Ces négociations témoignent de la solidité de l’alliance entre Washington et Séoul, mais aussi de la complexité des questions liées à la non-prolifération nucléaire. Les États-Unis cherchent traditionnellement à limiter la diffusion des technologies les plus sensibles, même auprès de leurs alliés les plus proches.

La rencontre intervient également dans un contexte de coopération renforcée entre le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen. Les deux pays poursuivent leurs efforts pour adapter leur partenariat stratégique aux nouveaux enjeux de sécurité en Asie, où les questions nucléaires occupent une place de plus en plus centrale.