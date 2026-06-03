— La LFP choisit Bollaert à pile ou face pour le Trophée des champions Lens-PSG

Le prochain Trophée des champions entre Lens et le PSG aura lieu au stade Bollaert. La Ligue de football professionnel a désigné l’enceinte lensoise ce mercredi pour accueillir la rencontre, programmée le dimanche 16 août. La décision fait suite à l’absence d’accord entre les deux clubs sur le lieu de la finale. Faute de compromis, la LFP a eu recours à un tirage au sort sous la forme d’un pile ou face.

Pas d’accord entre Lens et Paris

Lens et le PSG n’ont pas trouvé de terrain d’entente pour déterminer le stade qui devait recevoir l’affiche. La Ligue a donc tranché de manière directe : le sort a désigné Bollaert. Le club lensois disputera ainsi ce Trophée des champions dans son stade, devant son public. Le PSG, de son côté, se déplacera dans l’Artois pour tenter de remporter le premier trophée national de la saison.

Une finale fixée au 16 août

La rencontre est prévue le dimanche 16 août. Elle opposera Lens au Paris Saint-Germain dans l’antre des Sang et Or. Le choix du stade met fin au flou autour de l’organisation du match. La finale a désormais son lieu : Bollaert.