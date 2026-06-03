Le Portugal paralysé par une grève générale contre la réforme du travail

Une nouvelle grève générale a fortement perturbé le Portugal mercredi, avec des trains immobilisés, des centaines de vols annulés, des écoles fermées et des services publics affectés. Le mouvement, le deuxième de cette ampleur en six mois, a été lancé par la principale centrale syndicale du pays, la CGTP, pour protester contre un vaste projet de réforme du droit du travail porté par le gouvernement.

Le gouvernement minoritaire de centre-droit prévoit d’adopter une réforme soutenue par le parti Chega. Le texte modifierait plus d’une centaine d’articles du code du travail dans le but affiché de stimuler la productivité et la croissance économique, après l’échec des discussions avec les syndicats.

Selon les représentants syndicaux, cette réforme risque d’aggraver la précarité de l’emploi, de faciliter les licenciements, de réduire certaines protections sociales et de limiter les droits de grève. Le secrétaire général de la CGTP, Tiago Oliveira, estime que les nouvelles dispositions affaibliraient considérablement les garanties dont bénéficient actuellement les salariés.

De nombreux travailleurs partagent ces inquiétudes. Certains dénoncent la possibilité d’un allongement du temps de travail effectif, une flexibilité accrue des horaires et une plus grande facilité pour les entreprises de remplacer les employés par des sous-traitants ou des travailleurs externalisés.

Les conséquences de la grève se sont rapidement fait sentir dans tout le pays. La compagnie ferroviaire publique a suspendu la plupart de ses liaisons, le métro de Lisbonne a fermé plusieurs stations, tandis que les établissements scolaires ont dû interrompre leurs activités en raison du manque de personnel. Dans le secteur aérien, les compagnies ont annulé une part importante de leurs vols, perturbant les déplacements de milliers de voyageurs.

Le gouvernement défend cependant sa réforme, estimant qu’elle permettra de moderniser le marché du travail portugais et de renforcer la compétitivité de l’économie nationale. Les syndicats promettent de poursuivre la mobilisation si le texte est adopté sans modifications majeures.

Cette confrontation sociale intervient dans un contexte politique tendu, où les questions du pouvoir d’achat, de l’emploi et des conditions de travail occupent une place centrale dans le débat public portugais.