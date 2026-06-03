L’Ukraine appelle au dialogue avec la Pologne après une polémique historique sur une unité militaire

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a appelé mercredi à un dialogue avec la Pologne afin de désamorcer les tensions diplomatiques nées d’une controverse historique liée à une unité militaire ukrainienne.

La polémique est survenue après la décision du président ukrainien Volodymyr Zelensky de renommer une unité des forces spéciales en référence à l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA), une organisation nationaliste active pendant la Seconde Guerre mondiale. Si cette formation est aujourd’hui évoquée en Ukraine dans le contexte de la guerre contre la Russie, elle reste extrêmement sensible en Pologne en raison de son rôle dans les massacres de Volhynie entre 1943 et 1945.

Varsovie estime qu’environ 100 000 Polonais ont été tués lors de ces événements, tandis que des milliers d’Ukrainiens ont également péri dans des représailles, ce qui continue d’alimenter des divergences profondes entre les deux pays.

Depuis le début de l’invasion russe en 2022, la Pologne est pourtant l’un des principaux soutiens de l’Ukraine sur les plans militaire, logistique et politique. Cette alliance solide n’empêche pas des tensions récurrentes sur les questions mémorielles et historiques, régulièrement ravivées par des décisions symboliques.

Des responsables polonais ont exprimé leur indignation et certains élus ont même évoqué la possibilité de revoir certaines distinctions honorifiques accordées à des responsables ukrainiens. En réponse, Kiev insiste sur la nécessité de maintenir un dialogue ouvert.

Andrii Sybiha a déclaré que « l’escalade des tensions ne profite ni aux Ukrainiens ni aux Polonais », tout en réaffirmant la gratitude de l’Ukraine envers la Pologne pour son soutien dans la guerre contre la Russie. Il a insisté sur la volonté de Kiev d’aborder « toutes les questions, même les plus difficiles », dans un esprit de coopération.

Ce nouvel épisode illustre la fragilité des relations entre deux alliés clés face aux blessures historiques encore non résolues, malgré une coopération stratégique renforcée depuis 2022.