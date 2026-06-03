Des températures record de la mer en Espagne pour un mois de mai

L’Espagne connaît des températures de surface de la mer exceptionnellement élevées pour un mois de mai, selon l’autorité portuaire nationale. Sur de larges portions du littoral, les mesures enregistrées atteignent des niveaux jamais observés à cette période de l’année.

Dans le réseau de surveillance maritime, douze des quinze bouées en eaux profondes ont relevé leurs températures les plus élevées jamais enregistrées pour un mois de mai. Sur les stations côtières, six des quatorze bouées ont également battu des records historiques.

Ces données confirment une tendance au réchauffement rapide des eaux autour de la péninsule ibérique et de la mer Méditerranée occidentale. Les scientifiques soulignent que ces anomalies peuvent avoir des effets importants sur les écosystèmes marins, notamment sur les migrations de poissons, la reproduction des espèces et la prolifération d’algues ou de méduses.

Cette hausse intervient dans un contexte climatique mondial marqué par une intensification des phénomènes extrêmes. Les experts météorologiques évoquent notamment l’influence possible d’un épisode El Niño modéré à fort, qui pourrait continuer à faire grimper les températures globales dans les prochains mois.

Les épisodes de chaleur marine sont de plus en plus fréquents en Europe du Sud. Ils s’ajoutent aux vagues de chaleur terrestres déjà observées ces dernières années, renforçant les inquiétudes sur l’accélération du réchauffement climatique dans la région méditerranéenne.

Les autorités espagnoles et les chercheurs poursuivent leurs analyses pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène et ses conséquences à long terme sur l’environnement et les activités économiques liées à la mer, comme la pêche et le tourisme.