La fraise française résiste à la concurrence grâce au développement de la culture hors-sol

Alors que la saison des fraises bat son plein dans l’Hexagone, la filière française continue de faire face à une concurrence internationale particulièrement forte. Pour maintenir sa place sur le marché, les producteurs ont profondément transformé leurs méthodes de culture au cours des dernières décennies, notamment grâce au développement du hors-sol sous serre.

Aujourd’hui, la production française atteint entre 50.000 et 60.000 tonnes par an et couvre plus de la moitié de la consommation nationale. Cette performance apparaît remarquable dans un contexte où près de 60 % des fruits consommés en France sont importés. En vingt ans, les importations de fraises ont même reculé de 44 %, signe de la capacité d’adaptation de la filière.

Une production plus efficace et tournée vers la qualité

La culture hors-sol s’est imposée comme un levier majeur de compétitivité. Installés dans des substrats placés à hauteur d’homme, les plants bénéficient d’un meilleur suivi et permettent d’augmenter significativement les rendements tout en améliorant les conditions de travail des récolteurs. Cette organisation facilite également le recrutement de main-d’œuvre dans un secteur confronté à des difficultés croissantes.

Les producteurs français misent avant tout sur la qualité gustative pour se différencier. Des variétés comme la gariguette restent particulièrement recherchées par les consommateurs. Récoltées à maturité grâce à des circuits de commercialisation plus courts, les fraises françaises bénéficient d’un niveau de sucre plus élevé que certains fruits importés, cueillis plus tôt afin de supporter le transport.

Si la filière demeure rentable, elle doit néanmoins composer avec la hausse des coûts de production, qu’il s’agisse des plants, des substrats, du transport ou de l’énergie. Les professionnels estiment par ailleurs que les marges de progression restent limitées, faute de nouvelles installations et de candidats à la reprise des exploitations. L’innovation variétale apparaît désormais comme l’un des principaux leviers pour poursuivre le développement de la production française tout en préservant ses exigences de qualité.