Féminicides : déjà 63 femmes tuées depuis le début de l’année 2026

À peine six mois après le début de l’année, la France a déjà enregistré 63 féminicides, un chiffre qui relance les inquiétudes des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon plusieurs collectifs de recensement, le nombre de victimes continue d’augmenter à un rythme soutenu, alors que 107 féminicides conjugaux avaient été officiellement recensés sur l’ensemble de l’année 2024.

Cette nouvelle hausse intervient dans un contexte où les associations dénoncent un manque de moyens consacrés à la prévention et à la protection des victimes. Plusieurs affaires récentes ont mis en lumière des situations de violences déjà signalées aux autorités avant le passage à l’acte.

Une hausse inquiétante des féminicides en France

Si ce bilan devait se poursuivre au même rythme jusqu’à la fin de l’année, 2026 pourrait devenir l’une des années les plus meurtrières de la dernière décennie en matière de violences faites aux femmes. Les collectifs rappellent que derrière chaque statistique se trouvent des victimes, mais aussi des dizaines d’enfants devenus orphelins à la suite de ces crimes.

Face à cette situation, les associations réclament un renforcement des dispositifs d’accompagnement, une meilleure prise en charge des signalements et des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales.