Disparition de Lyhanna : le professeur de sport surveillait déjà de près le suspect

Lyhanna, 11 ans, reste introuvable six jours après sa disparition. L’enquête vise désormais Jérôme B., 41 ans, soupçonné de l’avoir enlevée. L’homme a été mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration, puis placé en détention provisoire.

Le suspect connaissait le milieu sportif fréquenté par des enfants. L’an dernier, il avait suivi des cours dans un club de sport avec ses deux filles. Son comportement avait déjà suscité des inquiétudes chez le professeur du club.

“Il passait trop de temps avec les enfants”

Le professeur affirme qu’il gardait Jérôme B. sous surveillance. Selon lui, l’homme passait trop de temps avec les enfants, notamment avec une jeune fille qui suivait elle aussi des cours dans le club. “On l’avait toujours à l’œil”, explique le professeur, qui dit aujourd’hui regretter de ne pas être allé plus loin. Il affirme ne pas avoir pris la décision de l’exclure du club à l’époque.

Une plainte pour viol évoquée après coup

Le professeur indique avoir appris mardi qu’une mère du club avait déposé plainte contre Jérôme B. pour viol. Cette femme avait, selon lui, déménagé en juin avec sa fille et ne l’avait pas informé de cette plainte au moment des faits. Il précise également ne pas avoir été prévenu par la gendarmerie. Jérôme B. et ses filles n’auraient fréquenté le club que l’année précédente. L’homme ne serait pas revenu cette année.

Des parents contactés après la disparition

Mardi 2 juin, le professeur a contacté plusieurs élèves et parents du club afin de recueillir d’éventuels éléments. Une mère lui aurait alors raconté que sa fille avait été invitée à dormir chez la fille de Jérôme B. Cette mère aurait refusé l’invitation, expliquant que le père de famille ne lui inspirait pas confiance.

Le suspect en détention, Lyhanna toujours recherchée

À ce stade, Jérôme B. est mis en examen et détenu provisoirement. Lyhanna, elle, n’a toujours pas été retrouvée. L’enquête se poursuit autour du suspect, de ses liens avec l’enfant et des alertes qui avaient pu exister dans son entourage.