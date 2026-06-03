Sciences Po : Luis Vassy rejette les accusations d’autoritarisme et défend la liberté du débat

Le directeur de Sciences Po Paris, Luis Vassy, a défendu mercredi matin sa gestion de l’établissement, contestée par une partie des étudiants et des enseignants. Invité de France Inter, il a affirmé que « Sciences Po ne fait pas de politique » et reste avant tout « un espace de liberté » où « la parole est libre ».

Nommé à la tête de l’institution en 2024, l’ancien diplomate assure que l’établissement traverse une période de débats mais pas de crise. « Sciences Po n’est ni de droite ni de gauche », a-t-il insisté, rejetant les critiques visant sa gouvernance jugée trop verticale par certains membres de la communauté académique.

Des tensions après l’évacuation d’un amphithéâtre

La controverse s’est accentuée après l’occupation d’un amphithéâtre par plusieurs dizaines d’étudiants en avril pour protester contre la proposition de loi Yadan sur l’antisémitisme. La direction avait alors fait appel aux forces de l’ordre pour mettre fin au blocage, une décision dénoncée par une partie du corps enseignant.

Luis Vassy reconnaît que l’intervention policière constitue toujours « une forme d’échec », mais estime qu’elle était nécessaire pour garantir la continuité des enseignements après l’échec des discussions avec les occupants. Il déplore également les attaques personnelles dont il dit avoir fait l’objet ces derniers mois.

Le gouvernement apporte son soutien

Quelques minutes après cette intervention, le ministre de l’Enseignement supérieur Philippe Baptiste a affiché son soutien au directeur de Sciences Po sur franceinfo. Selon lui, Luis Vassy a permis de rétablir « une forme de sérénité » au sein de l’établissement.

Le ministre a également rejeté les accusations d’autoritarisme visant le directeur, rappelant que les blocages et occupations de locaux ne relèvent pas du fonctionnement normal d’un établissement d’enseignement supérieur. S’il défend la liberté d’expression et le débat politique dans les universités, Philippe Baptiste affirme en revanche ne pas être favorable « aux violences et aux blocages ».

Un appel à l’apaisement

Face aux tensions persistantes, Luis Vassy appelle désormais l’ensemble des acteurs de Sciences Po à renouer le dialogue. Des enseignants ont récemment formulé plusieurs propositions pour améliorer les relations entre la direction, les étudiants et le corps académique.

Le directeur se dit attaché à l’autonomie de l’enseignement supérieur et estime que les désaccords doivent pouvoir s’exprimer dans un cadre respectueux. « J’appelle tout le monde à rester serein », a-t-il déclaré, espérant tourner la page des affrontements qui ont marqué l’année universitaire.