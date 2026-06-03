Loi d’urgence agricole : premier feu vert à l’Assemblée, le Sénat en arbitre

Ce mardi 2 juin, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi d’urgence agricole. Deux semaines de débats, des amendements à la chaîne, puis le verdict: 369 voix pour, 178 contre. Un score confortable pour le gouvernement, qui cherchait un signal clair après l’hiver de colère dans les campagnes.

Dans l’hémicycle, la coalition gouvernementale a trouvé un renfort inattendu mais assumé: le Rassemblement national, qui s’est dit globalement satisfait de l’issue des discussions. La gauche, elle, a presque unanimement voté contre, dénonçant un cap jugé trop favorable à la compétition et pas assez à la protection. La socialiste Mélanie Thomin a pointé un choix « en faveur de la compétitivité » au prix, selon elle, d’une dérégulation du droit environnemental.

La ministre de l’Agriculture Annie Genevard a salué sur X une « étape décisive », présentant le texte comme une réponse directe aux mobilisations agricoles de l’hiver dernier. Le message est politique autant que rural: montrer que l’Etat entend les tracteurs, sans se laisser dicter le tempo par la rue. Reste que le gouvernement compte déjà sur la navette parlementaire pour retoucher certaines mesures, signe qu’il avance, mais avec la gomme à portée de main.

Un texte voté large, une fracture politique nette

Sur le fond, le projet de loi s’attaque à plusieurs fronts à la fois. L’exécutif met en avant la lutte contre une concurrence jugée déloyale et l’objectif de renforcer les revenus agricoles, ce nerf à vif qui revient à chaque crise. Le texte aligne aussi des dispositions sur l’accès à l’eau, la protection des terres agricoles, la simplification de certains projets d’élevage, la protection des troupeaux face au loup et des mesures de protection sanitaire.

Côté syndicats, l’accueil reste contrasté, comme souvent quand Paris promet de « simplifier ». La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, regrette que l’Assemblée retienne « l’agro-industrie au détriment de la majorité » des paysans, formulation qui dit une inquiétude: que les plus petites exploitations regardent passer le train, sans billet. Dans le même temps, les partisans du texte y voient un outil concret, moins de paperasse, plus de capacité à produire et à se défendre dans un marché dur.

Désormais, le Sénat, à majorité de droite et du centre, doit examiner le texte à partir du 29 juin. C’est là que l’équilibre pourrait bouger, entre exigences économiques, garde-fous environnementaux et attentes d’un monde agricole qui ne veut plus de promesses au rabais. La suite s’écrira donc au Palais du Luxembourg, avec une question qui flotte sans être posée: cette « urgence » tiendra-t-elle la route quand viendra l’heure des arbitrages, les vrais, ceux qui fâchent.